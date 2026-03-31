Tottenham, De Zerbi ufficiale: il contratto incredibile per l'ex Brighton e Sassuolo

Roberto De Zerbi è il nuovo allenatore del Tottenham. A comunicarlo è il club con una nota rilasciata sui propri canali ufficiali. Il tecnico italiano torna così in Premier League 2 anni dopo la fine del ciclo al Brighton, sostituendo inoltre l'ex tecnico della Juve Igor Tudor , che il 29 marzo ha concordato con gli Spurs la risoluzione consensuale del contratto dopo circa 6 settimane e un bilancio di 4 sconfitte e 1 pareggio in campionato - a cui si aggiunge l'eliminazione agli ottavi di Champions League - che hanno pericolosamente inclinato la classifica verso il peggiore degli scenari: il ritorno in Championship dopo 49 anni. Una classifica che De Zerbi ha ora il compito di risollevare con sole 7 giornate a disposizione: il primo impegno del Tottenham alla guida l'ex Marsiglia - con cui ha risolto il contratto l'11 febbraio scorso - è la gara esterna contro il Sunderland in programma alle ore 15 di domenica 12 aprile. A Londra, il tecnico classe '79 può inoltre vantare termini incredibilmente vantaggiosi come la possibilità di lasciare il club in caso di retrocessione senza incorrere in alcuna penale e avendo dunque garantito lo stipendio da 12 milioni che lo rendono l'allenatore più pagato della Premier dopo Pep Guardiola . Il tutto nonostante De Zerbi si sia legato al Tottenham per cinque anni. Inoltre, all'ufficialità dell'ingaggio è seguita l'indiscrezione secondo la quale l'ex centrocampista vorrebbe Alessandro Nesta all'interno del proprio staff in qualità di assistente. Se l'ex allenatore del Monza accettasse, tornerebbe a bordo campo un anno dopo l'addio ai Brianzoli.

De Zerbi al Tottenham: il comunicato

Questa la nota ufficiale del club: "Siamo lieti di annunciare la nomina di Roberto De Zerbi come nostro nuovo allenatore della prima squadra maschile con un contratto a lungo termine, subordinato all’ottenimento del permesso di lavoro. Roberto ha dichiarato: 'Sono felice di entrare a far parte di questo fantastico club, che è uno dei più grandi e prestigiosi al mondo. In tutti i miei colloqui con la dirigenza del club, la loro ambizione per il futuro è stata chiara: costruire una squadra capace di raggiungere grandi traguardi, e farlo giocando un calcio che entusiasmi e ispiri i nostri tifosi. Sono qui perché credo in questa ambizione e ho firmato un contratto a lungo termine per dare tutto me stesso per realizzarla. La nostra priorità a breve termine è risalire la classifica della Premier League, che sarà l’obiettivo totale fino al fischio finale dell’ultima partita della stagione. Non vedo l’ora di scendere in campo e lavorare con questi giocatori per raggiungere questo traguardo'. Il direttore sportivo, Johan Lange, ha aggiunto: 'Roberto era il nostro obiettivo numero uno per l’estate e siamo molto felici di essere riusciti a portarlo qui già ora. È uno degli allenatori più creativi e innovativi del calcio mondiale e porta con sé una grande esperienza ai massimi livelli, inclusa la Premier League'".

De Zerbi: la carriera

"Dopo una carriera da calciatore di quasi 300 presenze nell’arco di 15 anni, Roberto, nato a Brescia, ha iniziato ad allenare nella sua Italia e, nel giugno 2018, è passato al Sassuolo in Serie A, dove si è fatto notare per il suo approccio offensivo, spettacolare e basato sul possesso palla - aggiunge la nota - . Nel maggio 2021 è diventato allenatore dello Shakhtar Donetsk, portandolo alla fase a gironi della UEFA Champions League e alla vittoria della Supercoppa ucraina, il suo primo trofeo da allenatore. Trasferitosi nell’East Sussex per guidare il Brighton & Hove Albion nel settembre 2022, Roberto ha ottenuto il miglior piazzamento di sempre del club in Premier League nella sua stagione d’esordio, conquistando per la prima volta nella storia la qualificazione alle competizioni europee. Nella sua esperienza più recente al Olympique de Marseille, la squadra di Ligue 1 ha chiuso al secondo posto nella stagione 2024/25, ottenendo la qualificazione alla UEFA Champions League".