Tonali-Tottenham, accordo totale. De Zerbi lo vuole, City in corsa: il Newcastle chiede 115 milioni!

Il mercato inglese si prepara a vivere uno dei suoi intrecci più caldi dell'estate e al centro della scena c'è Sandro Tonali . Il centrocampista azzurro è diventato uno dei nomi più ambiti della Premier League, con il Tottenham deciso ad affondare il colpo e il Manchester City (dell'altro italiano Maresca) pronto a inserirsi nella corsa . Gli Spurs avrebbero già incassato il sì del giocatore, ma resta da convincere il Newcastle , che ha fissato una valutazione da autentico top player. Una cifra che, se raggiunta, riscriverebbe la storia del calcio italiano rendendo il trasferimento come il più più costoso di sempre per un giocatore azzurro.

Accordo totale tra Tonali e Tottenham, decisivo De Zerbi

Secondo quanto riportato dall'esperto di mercato Nicolò Schira, il Tottenham ha già trovato un accordo totale con Sandro Tonali. Gli Spurs avrebbero infatti raggiunto l'intesa con il centrocampista per un contratto fino al 2032 da 12 milioni di euro a stagione. Il club londinese è ora fiducioso di riuscire a trovare un accordo anche con il Newcastle per chiudere l'operazione. Alla base della scelta del giocatore ci sarebbe la volontà di lasciare i Magpies per iniziare una nuova avventura. Un ruolo determinante nella trattativa lo avrebbe avuto Roberto De Zerbi, che avrebbe contribuito a convincere il calciatore ad accettare il progetto.

Manchester City in agguato, il Newcastle chiede 115 milioni

Diverso il focus di Sportmediaset, che sottolinea come il Tottenham debba ancora fare i conti con una concorrenza di altissimo livello. Sul centrocampista italiano, infatti, resta forte l'interesse del Manchester City, pronto a sfidare gli Spurs sul piano economico. Il Tottenham ha già presentato una prima offerta da 95 milioni di euro, respinta dal Newcastle. I citizen sarebbero invece disposti a spingersi fino a 100-105 milioni, ma i Magpies avrebbero fissato il prezzo a non meno di 115 milioni di euro. Qualunque sarà la destinazione finale, un eventuale trasferimento di Tonali stabilirebbe un nuovo record per un calciatore italiano. L'attuale primato appartiene a Mateo Retegui, ceduto dall'Atalanta all'Al Qadsiah per 68,5 milioni di euro, mentre proprio Tonali occupa il secondo posto grazie ai 58,9 milioni versati dal Newcastle al Milan nell'estate del 2023.