Tonali va al Tottenham e fa chiarezza sulle trattative in Serie A: "Avevamo parlato ma…"

Sandro Tonali è pronto a iniziare una nuova tappa della sua carriera . Il centrocampista della Nazionale ha lasciato l'Italia per raggiungere Londra, dove nelle prossime ore sosterrà le visite mediche e firmerà il contratto che lo legherà al Tottenham di Roberto De Zerbi . Dopo giorni di trattative, Newcastle e Spurs hanno definito gli ultimi dettagli dell'operazione , aprendo così la strada all'ufficializzazione del trasferimento che renderà il classe 2000 il calciatore italiano più costoso di sempre.

Tonali-Tottenham: i dettagli

L'intesa tra le due società è stata raggiunta sulla base di 92 milioni di sterline, circa 116 milioni di euro, ai quali potranno aggiungersi ulteriori 7,5 milioni di sterline legati al raggiungimento di determinati bonus. L'operazione stabilisce un nuovo primato per il calcio italiano: con questa cifra, infatti, il mediano diventa il giocatore italiano più pagato nella storia del mercato.

Per il centrocampista classe 2000 si apre così una nuova fase della carriera dopo le esperienze con Brescia, Milan e Newcastle. Una volta concluse le visite mediche e firmati i documenti, gli Spurs potranno annunciare ufficialmente l'arrivo del nazionale azzurro, destinato a essere uno dei principali rinforzi della squadra per la nuova stagione. Intanto però ha rilasciato anche alcune dichiarazioni da Linate, facendo chiarezza sulle sue possibilità di tornare effettivamente in Italia, visto un passato interesse anche della Juve.

Tonali e la verità sulle trattative in Italia

All'arrivo all'aeroporto di Linate, Tonali ha espresso tutta la sua felicità per il trasferimento al Tottenham: "Abbiamo deciso di cambiare, siamo pronti a questa nuova avventura". Dal club alla Nazionale, con l'Italia il centrocampista potrebbe avere la possibilità di lavorare nuovamente con Maldini, qualora dovesse accettare l'incarico di direttore tecnico: "Non abbiamo ancora parlato, però è un'emozione lavorare con lui". Sulla possibilità di un ritorno in Italia, il centrocampista non si è nascosto: "A oggi è sempre stato molto difficile, avevamo parlato ma non c'è mai stata l'opportunità di tornare". Infine una parentesi sul futuro, con la possibilità di una sua seconda esperienza al Milan nei prossimi anni: "Ne parliamo sempre ogni volta, ma se un giorno ci sarà l'opportunità ne parleremo seriamente".

Poi il centrocampista ha rilasciato alcune parole anche a Sky: "Sensazioni positive, è stata un po’ lunga. Mi sono lasciato in buoni rapporti con il Newcastle, volevamo il miglior affare per loro. Siamo felici tutti. Perché il Tottenham? De Zerbi ha fatto una percentuale in questo, gran parte del merito è suo. Non solo da bresciano e amico ma dimostrando che ha un grande lavoro da fare. Poi anche per questioni familiari. Obiettivo? Andiamo a step, prima le visite e la firma. Poi partiamo dal ritiro che non sarà semplice: visti i Mondiali la squadra si formerà tra un mese. L’inizio non sarà semplice, sarà tutto nuovo. Mondiali senza Italia? Fa male, dobbiamo ritornare. Maldini possibile dt azzurro? Ci parlerò, lavorare con lui è sempre un’emozione forte, è una persona d’oro".