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De Zerbi, inizio horror e conferenza esilarante: “In Italia sarei il miglior allenatore” 

Il tecnico del Tottenham a secco di vittorie nelle prime quattro partite di Premier League: dopo lo 0-0 con l'Everton risponde... a modo suo
3 min
Tottenhamde zerbiItalia
De Zerbi, inizio horror e conferenza esilarante: “In Italia sarei il miglior allenatore” © Redazione

Non è stato di certo l'inizio che sperava: Roberto De Zerbi, alla guida del Tottenham, ha collezionato appena 2 punti nelle prime 4 giornate. Dopo essere entrato in corso nella passata stagione, portando gli Spurs alla salvezza, il tecnico italiano è stato alla base della riprogrammazione del club. Tanti tantissimi soldi spesi in estate nel calciomercato, eppure la squadra fatica a macinare: ieri il pareggio 0-0 contro l'Everton, e così zero successi dopo 360'. Eppure De Zerbi, in sala stampa, risponde... a modo suo.

Tottenham, De Zerbi: "In Italia..."

Prima il 3-0 subito in casa del Brentford, poi lo 0-2 patito tra le mura amiche contro il Newcastle. A seguire due pareggi a reti bianche: quello il Nottingham Forest e poi quello di ieri al Tottenham Hotspur Stadium contro l'Everton. Un inizio di Premier League che ha lasciato negativamente stupefatti, eppure De Zerbi in conferenza sottolinea ironico: "Per esempio adesso in Italia potrei essere il miglior allenatore. Due partite e zero gol subiti", rimarcando come in Serie A -a suo avviso- si sarebbe data maggiore importanza alla porta inviolata rispetto alla mancanza di reti segnate.

Spurs, calciomercato faraonico

Eppure l'inizio del Tottenham è stato decisamente sotto le aspettative. Nella scorsa campagna acquisti gli Spurs hanno speso cifre altisonanti: dai 108 milioni per Tonali ai 99 per Mateus Fernandes, fino agli 88 per Savio e i 60 per Van Hecke. Senza dimenticare l'arrivo di Marmoush dal Manchester City in prestito con obbligo di riscatto fissato a 58 milioni a cui si possono aggiungere 12 milioni di bonus (di cui 6 già garantiti). Una campagna acquisti faraonica per De Zerbi, ma dopo le prime 4 partite i risultati latitano. E i tifosi degli Spurs sui social incalzano, tra chi invoca pazienza ma si aspetta un cambio di rotta e chi pretende di vedere risultati immediati dopo i quasi 370 milioni di euro spesi sul mercato.

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