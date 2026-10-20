Lo ricordate? Alla Juve da top player del futuro, è tornato in campo dopo due anni!

Ci sono ritorni che valgono molto più di una vittoria, perché dentro pochi minuti si nascondono mesi di dolore, notti difficili, sogni messi in pausa e una quantità infinita di pazienza. Kulusevski lo sa bene. Dopo 526 giorni lontano dal campo, l'ex Juventus è tornato a respirare l'aria della partita, a sentire il rumore dei tacchetti sull'erba e quell'adrenalina che nessuna palestra, nessuna seduta di riabilitazione e nessun allenamento individuale possono restituire davvero. All'86', nella vittoria per 3-1 del Tottenham contro il Coventry, il suo ingresso è stato accompagnato dagli applausi e dall'emozione di chi aspettava da troppo tempo di rivederlo. Non era soltanto un cambio, ma la fine di un lungo inverno sportivo, iniziato con un grave infortunio al ginocchio e proseguito tra operazioni, ricadute e una solitudine difficile da raccontare. A fine partita, lo svedese ha parlato di un uomo diverso, più maturo e più saggio. Ma con lo stesso amore di sempre per il pallone.