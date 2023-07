Milinkovic, il debutto con l'Al Hilal: sconfitta e palo...in fuorigioco

Prima uscita stagionale per Sergej Milinkovic-Savic con la maglia dell'Al-Hilal e arriva un ko nel test amichevole contro la Dinamo Kiev di Mircea Lucescu. Gli ucraini dell'ex tecnico interista si impongono di misura contro la formazione di Riyadh che in questa sessione di mercato si è impreziosita del talento serbo ex Lazio e non solo. In campo dal primo minuto anche l'ex Napoli Koulibaly, arrivato in Arabia dal Chelsea, e Ruben Neves che ha scelto come il senegalese di lasciare al Premier League.