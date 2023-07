Cristiano Ronaldo, ingenuità clamorosa: ora rischia di perdere 170 milioni

L’attaccante portoghese l'ha fatta grossa mettendo a repentaglio gli introiti del suo contratto con la Nike, violato nel corso dell’amichevole tra l’Al-Nassr e il Celta Vigo.

Cristiano Ronaldo, galeotti fuorono i parastinchi

Mundo Deportivo fa il punto su alcune foto diventate virali sui social, relative all'amichevole persa 5-0 dalla squadra araba di CR7 contro gli spagnoli allenati da Rafa Benitez. “Galeotti” dei parastinchi griffati Adidas, acerrima rivale della Nike sul mercato dell’abbigliamento sportivo.

E non conta se si sia trattato di un errore o di una dimenticanza perché può bastare per mettere in crisi e far saltare un rapporto, quello tra Ronaldo e la Nike, che va avanti da un decennio ed ha permesso alla star lusitana di garantirsi un’entrata pari a 170 milioni di euro.