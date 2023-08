L'Arabia Saudita non si ferma: "Vogliamo altri top-player dall'Europa"

Karim Benzema , N'Golo Kanté, Riyad Mahrez , Jordan Henderson e Sadio Mané hanno seguito le orme di Cristiano Ronaldo : "Non significa necessariamente che l'Europa non sarà così forte nel calcio in futuro" ha sottolineato Hutton.

Hutton: "Quando Ronaldo è arrivato in Arabia Saudita le tv si sono scatenate"

Hutton, come riportato da L'Equipe, ha poi aggiunto: "Non è necessariamente una brutta cosa se il calcio europeo dovesse perdere parte del suo potere. I club sauditi hanno finora hanno speso solo un quarto o un quinto di quanto la Premier League aveva investito durante l'attuale finestra di mercato. Non significa che l'Europa non sarà così forte nel calcio in futuro, ma non è necessariamente una cosa negativa. È positivo che il calcio abbia forza in tutto il mond . Quando Ronaldo ha firmato per l'Al-Nassr, abbiamo avuto improvvisamente l'interesse delle emittenti in oltre 170 paesi".