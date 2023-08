E ora l'Arabia spaventa anche la Premier: la richiesta disperata alla Fifa

I petrodollari hanno già fatto breccia nell'Europa continentale e adesso vogliono incunearsi anche nella terra d'Albione. Un territorio quasi "inesplorato" che adesso è finito nel mirino dei ricchi sauditi. La Premier League sembrava quasi intoccabile ma per gli arabi nulla è impossibile.

L'Arabia Saudita non si ferma: "Vogliamo altri top-player dall'Europa"

Dopo la Super League ecco la Saudi League

Si sta verificando ciò che prima del Covid 19 è accaduto in Cina, con le società della Super League che hanno "saccheggiato" i top club europei, alla ricerca di campioni in grado di attirare altri gioielli e rendere la lega sempre più importante e attraente a livello di brand, marketing e appeal. Quella araba sembra però una "minaccia" più grande di quella cinese, sgonfiatasi in fretta. I club della Saudi League saudita hanno speso oltre 400 milioni di euro per nuovi giocatori quest'estate, il quinto esborso più alto di qualsiasi campionato al mondo, con una spesa che potrebbe presto aumentare.

Ighalo e l’Arabia: “Solo per soldi. Quale passione”. E su Ronaldo…