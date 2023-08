Milinkovic-Savic segna ancora, Benzema sbaglia rigore: febbre Saudi League

Antipasto del campionato saudita con l'Arab Club Champions Cup che nel quarto di finale ha messo davanti l'Al Hilal contro l'Al Ittihad. Milinkovic e Koulibaly contro Benzema e Kantè, alla fine sono i due ex Serie A ad avere la meglio con una vittoria per 3-1 che vale il passaggio in semifinale.

Ancora a segno l'ex laziale Milinkovic-Savic, autore del provvisorio vantaggio dell'Al Hilal, raddoppio di Al Dawsari su rigore mentre nella ripresa Romarinho accorcia per i gialloneri. L'ex Barcellona e Zenit Malcom cala il tris, poi il Pallone d'Oro fallisce dal dischetto la chance di riaprire la gara spedendo la palla sul palo.

Benzema contro Ronaldo non ci sarà

L'Al Hilal conquista così l'accesso in semifinale contro una fra Al Shabab e Al Wahada, domenica tocca all'Al Nassr di Ronaldo e Brozovic contro il Raja Casablanca: chi vince affronta in semifinale l'Al Shorta. L'eliminazione dell'Al Ittihad rimanda dunque la possibile sfida tra i due pilastri degli ultimi anni del Real Madrid, CR7 e Benzema dovranno attendere l'inizio della Saudi Professional League per trovarsi l'uno contro l'altro in Arabia Saudita.