Ronaldo su rigore manda in finale l'Al Nassr nella Champions araba

Tra le fila della squadra di Riad, sono scesi in campo tutti e quattro i nuovi acquisti, ovvero Mane, Brozovic, Fofana e Alex Telles. In finale Cristiano Ronaldo potrebbe incontrare l'Al Hilal di Milinkovic-Savic che questa sera affronterà nell'altra semifinale l'Al Shabab in uno dei derby di Riad.

Al Shorta-Al Nassr, la cronaca

Gara bloccata fin dalle prime battute con il pallino del gioco sempre tra i piedi di Ronaldo e company. La prima frazione di gioco termina in parità sullo 0-0 con la squadra di Riad che va alla conclusione in ben quattro occasioni. Ma la gara si sblocca definitivamente nel secondo tempo quando, al 75° minuto, il solito Cristiano Ronaldo trasforma dal dischetto. Questa è stata l'ultima emozione di una gara tirata che non ha offerto granchè, nonostante i nomi in campo.