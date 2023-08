Champions Cup, Al Hilal in finale: Milinkovic sfiderà Cristiano Ronaldo

Ci sarà un altro derby di Riad nella finale dell' Arab Club Champions Cup e sarà quello tra Al Hilal e Al Nassr . In semifinale la squadra di Jorge Jesus ha sconfitto per 3-1 l' Al Shabab di Banega , ex centrocampista dell'Inter, accedendo così all'ultima gara che decreterà il vincitore del trofeo.

In finale così si incontreranno Cristiano Ronaldo e Milinkovic-Savic, autore oggi di uno splendido assist di testa per Malcom che ha firmato la rete del raddoppio.

Al Hilal-Al Shabab, la cronaca

Pronti, via e si sblocca subito il derby di Riad: al 9° minuto ci pensa Kanno a portare in vantaggio i padroni di casa che restano in inferiorità numerica a causa del rosso estratto al portiere Al Muaiouf al 25°. Il raddoppio arriva in pieno recupero per mano di Malcom, ex Barcellona e Zenit, abile a sfruttare un assist di Milinkovic-Savic. Nella ripresa, gli ospiti accorciano le distanze con lo spagnolo Cuellar ma la rete del 3-1 che chiude i giochi la firma Al Hamdan al 95° minuto.