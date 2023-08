Ronaldo, la UAFA Cup non basta: la reazione al premio per Milinkovic

L'Al Nassr ha vinto la Champions araba e Ronaldo ne è stato l'artefice principale con 6 gol, che gli sono valsi anche il titolo di capocannoniere della competizione. All'alba dei suoi 38 anni ha ribaltato l'Al Hilal con una doppietta e portato a casa la coppa. Una sorta di Coppa del Mondo, perché la forma della UAFA Cup è proprio quella, ma se la vittoria ha fatto il giro del mondo anche la sua reazione al premio dato a Milinkovic-Savic al termine della gara non è certo da meno.

Ronaldo, reazione pallone d'oro Milinkovic

Quasi senza parole se non quelle dette agli organizzatori per chiedere spiegazioni. All'annuncio dello speaker dello stadio su chi fosse stato eletto miglior giocatore della competizione, ossia Milinkovic-Savic, la reazione di Ronaldo è stata di assoluta incredulità. Nelle immagini si nota proprio come il portoghese faccia il gesto del due, per voler dire 'ho segnato due gol in finale e non mi date il premio?'. Dopo la 'rabbia' per la 'tripletta' mancata, è arrivato anche il messaggio sui social dell'attaccante...