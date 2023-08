Saudi League: Benzema debutto da tre punti, Al Hilal ok senza Milinkovic

BURAIDAH (Arabia Saudita) - Comincia con il piede giusto il campionato dell'Al Ittihad di Karim Benzema. I gialloneri hanno vinto sul campo dell'Al Raed per 3-0 con l'ex Real Madrid protagonista: Benzema infatti ha servito l'assist per la rete dell'1-0 di Hamdallah al 58', poi si è scatenato Coronado con la doppietta (73' e 79') per assicurare la vittoria.