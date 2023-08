Juve, Laporte sceglie l'Arabia e va da Ronaldo: trattativa Al Nassr-City

I Citizens sembrerebbero aver accettato l'offerta del club di Riad: in caso di fumata bianca, Laporte troverebbe compagni del calibro di Mané, Brozovic, Alex Telles, Talisca e Ospina, oltre alla leggenda portoghese. Il classe 94, con la maglia del club allenato da Guardiola, ha totalizzato 180 presenze e 12 gol: nel 2018 fu pagato 65 milioni di euro, risultando all'epoca l'acquisto più caro della storia del club.

Juve, suggestione Laporte in difesa

Il difensore spagnolo era finito anche nel mirino di Giuntoli per rinforzare la retroguardia bianconera. L'uscita già programmata di Bonucci ha lasciato una casella da riempire in difesa e si era pensato subito al centrale mancino del Manchester City, caratteristica che al momento manca nella difesa della Juventus. La società ha però optato per una soluzione interna e di ricostruzione: c'è il giovane Huijsen, proveniente dalla Next Gen, che Allegri vuole far crescere all'ombra della prima squadra.