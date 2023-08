Saudi League, Cristiano Ronaldo sconfitto: Al Nassr ko con l'Al Taawon

Riyadh (Arabia Saudita) - Dopo il ko della prima giornata arriva la seconda sconfitta consecutiva in due giornate di Saudi League per l'Al Nassr. Il successo nell'Arab Club Champions Cup sembra aver addormentato la formazione di Cristiano Ronaldo e compagni che restano con la casella a zero punti in classifica.

Vince in trasferta all'Al Taawon grazie ad una rete di Tawamba al 20' e al raddoppio allo scadere di Bahusayn. Un 2-0 secco per i padroni di casa che ci provano con le proprie stelle senza riuscire mai ad incidere. Ronaldo, Brozovic e Manè non pungono la formazione avversaria che si gode un prezioso successo. Necessaria la scossa per gli uomini di Castro che perdono ancora punti necessari per voler lottare per il titolo.

Gerrard vince ancora con l'Al Ettifaq

A punteggio pieno in vetta alla classifica c'è l'Al Ettifaq di Steven Gerrard che, dopo aver battuto all'esordio proprio l'Al Nassr, si concede il bis sul campo dell'Al Hazm: di Quaison e Vitinho le reti. Cala il tris l'Al Fateh grazie anche alla doppietta dell'ex Fiorentina Tello, 3-1 all'Al Akhdoud, 3-1 casalingo per l'Al Wehda contro l'Al Shabab.

Al Hazm-Al Ettifaq, tabellino e statistiche