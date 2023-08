Saudi League, l'Al-Ittihad di Benzema vince ancora. Frena Milinkovic

Frena invece l'Al-Hilal. In attesa del debutto di Neymar "La Mezzaluna Blu", con Milikovic-Savic in campo, non va oltre l'1-1 tra le mura amiche contro l'Al Feiha: Sakala porta avanti gli ospiti al 15' e Al Hamdan gli risponde 5 minuti più tardi per l'1-1. Infine prima vittoria stagionale per l'Abha dell'ex Milan Tatarusanu che si è imposto in casa per 1-0 contro l'Al Raed grazie al gol al 57' di Al Ruwaili.

Al Ittihad-Al Taee, tabellino e statistiche

Al Hilal- Al Feiha, tabellino e statistiche

Abha-Al Raed, tabellino e statistiche