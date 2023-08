Al Ittihad, giocatori come figurine: Jota via dall’Arabia dopo un mese?

Incredibile notizia dall' Arabia Saudita : dopo appena un mese Jota potrebbe già lasciare l' Al Ittihad . Per colpa dei tifosi e della sua poca 'fama'. La stampa locale infatti lo reputa un calciatore poco famoso e i sostenitori della squadra vorrebbero una vera star al suo posto. Per questi motivi l'avventura all'Al Ittihad di Jota, pagato ben 30 milioni al Celtic e arrivato in Arabia solo lo scorso mese, potrebbe già finire.

Al Ittihad, via Jota per Salah?

Il portoghese sarebbe pronto a fare le valigie, non si sa ancora per quale destinazione. I tifosi dell'Al Ittihad, in cui gioca anche Karim Benzema, vorrebbero l'addio di Jota per poter dare spazio ad un calciatore decisamente più famoso. Ad una vera star. In Saudi League c'è una regola che impone un massimo di 8 stranieri in rosa e, quindi, l'ex Celtic dovrebbe essere ceduto per lasciare uno slot libero ad un nuovo super acquisto. E stando ai rumors dei media locali, l'Al Ittihad avrebbe messo nel mirino Mohamed Salah e sarebbe pronto ad una mega offerta per la stella del Liverpool.