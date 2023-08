Neymar scaricato anche dalle leggende: “Schifoso, falso e imbroglione”

Il trasferimento di Neymar in Saudi League continua a far discutere e questa volta a parlarne è un ex leggenda del calcio tedesco, Breitner . L'ex difensore e centrocampista del Bayern Monaco e Real Madrid ha attaccato duramente il brasiliano per il suo atteggiamento in campo, ma non è dispiaciuto del suo passaggio in Arabia Saudita.

L'ex Psg è stato convinto dall'Al Hilal per una cifra stellare: base da 80 milioni annui, ma che potrebbero crescere con bonus e impegni di natura commerciale. Un calcio totalmente diverso rispetto agli anni settanta.

Breitner attacca Neymar, le dichiarazioni

"Grazie, cari sauditi, per aver comprato il signor Neymar. Uno dei calciatori più schifosi e falsi sotto il sole degli ultimi anni. Di quelli che fanno solo teatro, che mira solo a segnare il territorio. Pessimo". In conclusione: "Neymar è un batterio, un germe imbroglione. Per fortuna non lo devo più sopportare" - ha dichiarato l'ex stella del calcio tedesco senza mezze misure alla rete BR. Intanto l'ex Psg non ha ancora esordito con l'Al Hilal e la sua condizione fisica è finita subito sotto la lente d'ingrandimento. L'attaccante è ancora infortunato e, così come Koulibaly, dovrebbe saltare anche la sfida contro l'Al Read. L'inizio di O'Ney, dopo i fuochi d'artificio della presentazione, ha subito una piccola frenata. Come sempre sarà il campo a parlare e il brasiliano avrà tante occasioni per rispondere a Breitner.