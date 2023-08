Milinkovic perde la testa: rosso diretto! Cosa è successo in Saudi League

Milinkovic-Savic non riesce a godersi il poker dell'Al Hilal, con firma del connazionale Mitrovic, a causa di una follia sul 3-0 che è costata il rosso diretto all'ex Lazio. Il serbo nel protestare per un contatto subito in area di rigore è finito testa a testa con un avversario colpendolo sulla fronte e mandandolo a terra.

Sanzione severa per Milinkovic che ora potrebbe rischiare una squalifica più lunga della sola giornata, unica nota negativa della serata per la sua formazione che affonda per 4-0 l'Al Raed e resta in seconda posizione. Si perchè dopo tre giornate di Saudi League al comando in solitaria c'è l'Al Ittihad di Karim Benzema. I gialloneri salgono a 9 punti battendo anche l'Al Riyadh con un netto 3-0. Tutto facile, seppur intrasferta, per il Pallone d'Oro e compagni che aprono le marcature nel primo tempo proprio con la firma del francese. Sono la doppietta di Hamdallah ed il gol di Al Amri a chiudere i discorsi. Al Ittihad primo che attende anche il rinforzo super di Momo Salah.

Saudi League, la classifica

Kessie al 97', l'Al Ahli fa festa

Negli altri match di giornata della Saudi League, l'Ahli delle stelle Firmino, Mahrez e Kessie vince all'ultimo respiro contro l'Al Akhdoud: 1-0 realizzato dall'ex Milan e Atalanta al minuto 97. Pari per l'Al Ettifaq di Steven Gerrard che fa 1-1 in casa contro l'Al Khaleej, vittoria per 3-0 invece dell'Al Wehda contro l'Al Taee.