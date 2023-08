Ronaldo show: tripletta contro l'Al Fateh per la manita Al Nassr

Gol e spettacolo nella terza giornata della Saudi Pro League . L' Al Nassr di Cristiano Ronaldo e Brozovic si è imposto in casa dell' Al Fateh con un netto 5-0 che ha consentito al portoghese e compagni di ottenere i primi tre punti del campionato. Ad aprire le danze ci ha pensato l'ex Bayern Monaco Sadio Mané al 24' su assist di CR7. L'ex Juventus si è poi scatenato con due gol tra il 38' e il 55' prima della rete del poker firmata ancora una volta dal senegalese. Ronaldo, non ancora sazio, ha messo a segno anche la marcatura della tripletta personale al 96' che ha portato il risultato sul 5-0 finale.

Saudi Pro League, gli altri match

Sfiora il colpo in trasferta il Damak in casa dell'Al Shabab: gli ospiti vanno vicini alla vittoria di misura grazie alla rete di N'Koudu nel secondo tempo ma al 90' a pareggiare i conti per i padroni di casa ci pensa Al Muwallad. Gara equilibrata anche tra l'Al Taawon e l'Abha: la sfida è stata sbloccata solo all'86' dal gol di Mateus su assist di El Mahdioui. Inutili i tentativi nel finale della squadra di casa per cercare di pareggiare. Nel pomeriggio l'Al Feiha ha pareggiato 0-0 contro l'Al Hazm.