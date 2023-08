Saudi League, Benzema infortunato ma l'Al Ittihad vince ancora

MECCA (Arabia Saudita) - Al King Abdul Aziz Stadium di Mecca prosegue la 4ª giornata della Saudi Pro League con l'Al-Ittihad di Karim Benzema che vince in trasferta sul campo dell'Al Wehda per 3-0 e mantiene la leadership del campionato a punteggio pieno (12 punti). Partita decisa in 4 minuti nella ripresa: gol al 63' di Romarinho seguito da Jota al 67' con il tris calato da Coronado all'88'. Il tutto con l'ex Real Madrid costretto a lasciare la partita prima della fine del primo tempo causa infortunio alla gamba sinistra.