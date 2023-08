Ronaldo doppietta, poker Al Nassr. Al Ahli 4ª vittoria di fila, Kessie gol

Il fuoriclasse portoghese torna in azione dopo lo stop per l'infortunio ed è protagonista nel successo del suo Al Nassr per 4-0 contro Al Shabab. CR7 scatenato sin dall'inizio realizzando il rigore al 13' e al 19' il Var gli annulla il 2° gol per fallo dello stesso ex Juventus. L'appuntamento con la doppietta è solo rimandato visto che al 38' Ronaldo si ripresenta sul dischetto e non sbaglia. Il tris lo cala Mane al 41' ed il poker Al Ghannam all'80'. Ronaldo avrebbe avuto anche la chance delle tripletta al 63' sempre dal dischetto ma questa volta lo calcia Ghareeb sbagliandolo.

Bene l'Al Ahli di KEssie. Il Damac raggiunto al 93' dall'Al Fateh

Successo anche per l'Al Ahli dell'ex Milan Franck Kessie che si è imposto per 2-0 contro l'Al Taee grazie ai gol dell'ex Manchester City Mahrez (38') autore poi dell'assist per il gol proprio dell'ex rossonero al 59'. I "Reali" rimangono imbattuti in questo campionato salendo a quiat 12 punti insieme all'Al Ittihad di Benzema.

Grazie al gol al 93' di Al Brikan l'Al Fateh trova il pareggio per 2-2 a casa del Damac che deve ancora rinviare l'appuntamento con il primo successo stagionale (3° pareggio consecutivo) malgrado la doppietta di Ceesay nel primo tempo (23' e 45'+3) che aveva dato il 2-0. Inoltre è stato annullato al 97' il gol della potenziale vittoria degli ospiti per fuorigioco. Infine 3° successo consecutivo per l'Al-Taawon che vince in trasferta per 1-0 contro l'Al Akhdoud grazie alla rete di Faqeehi al 45'+9 del primo tempo.

