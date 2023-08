Ronaldo, gol annullato e furia contro l'arbitro: "Sempre contro di me!"

Inizio di stagione da ricordare per Cristiano Ronaldo . L'asso portoghese, dopo aver conquistato la Coppa dei campioni araba, ha iniziato alla grande anche il campionato con 5 reti in appena 3 partite.

L'Al-Nassr, dopo un inizio di Saudi Pro League in salita con due sconfitte nelle prime due gare, ha rialzato la china con due successi di fila. L'ultimo nelle scorse ore contro l'Al-Shabab, per 4-0: protagonista, neanche a dirlo, CR7.

CR7, gol annullato: "Sempre contro di me!"

L'asso portoghese non è stato al centro dell'attenzione soltanto per i due gol segnati (entrambi su calcio di rigore), ma anche per un episodio che lo ha visto discutere animatamente contro l'arbitro. Sul punteggio di 1-0, infatti, Ronaldo segna con un bel colpo di testa infilando la palla nell'angolino più lontano. L'esultanza dura però pochi secondi, perché il direttore di gara, dopo aver revisionato l'accaduto al Var, ha deciso di annullare il gol. Da qui la rabbia di Cristiano, anche perché l'attaccante aveva solo leggermente toccato l'avversario, con quest'ultimo è però caduto subito al suolo. Frustrazione che il portoghese non è riuscito a contenere: prima ha chiesto spiegazioni all'arbitro, poi ha sbottato dicendo chiaramente: "Sempre contro di me!". Un gol annullato che poco è valso ai fini del risultato: l'Al-Nassr ha comunque vinto 4-0, e con CR7 che ha comunque trovato il secondo gol 20 minuti più tardi. Non è però il primo episodio che vede Ronaldo arrabbiarsi contro il fischietto di turno: era già capitato una settimana fa, a finirci di mezzo anche un tifoso.