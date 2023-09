Arabia, mercato chiuso: la Top 11 degli acquisti di quest'estate fa paura

Il calciomercato sta per chiudere tutte le porte, anche quelle arabe. I voli dall'Europa all' Arabia Saudita hanno segnato i grandi acquisti di questa estate. Qualche giocatore sul viale del tramonto e altri giovani che hanno preferito arricchirsi invece di giocare ad alti livelli.

Ronaldo ha aperto la strada e molti l'hanno percorsa. In questa sessione estiva i colpi di livello sono stati molti, da Milinkovic-Savic fino a Neymar e Mané, per una top 11 stellare, guidata da un allenatore che ha fatto la storia in Europa da calciatore, Gerrard.

La top 11 della Saudi League: allenatore e portiere

I club dell'Arabia Saudita hanno speso circa 901,32 milioni di euro, secondo Transfermarkt. Una cifra enorme, al di sotto soltanto della Premier League. Una forza economica che ha portato il campionato arabo a formare una top 11 di grande livello, con calciatori che hanno fatto la storia in Europa e altri che hanno giocato in buone squadre. Ogni top deve avere una guida ed è Gerrard, passato dall'Aston Villa all Al Ettifaq. Modulo? 3-4-1-2. Il portiere è un ruolo molto delicato e non può che ricoprirlo Mendy, vincitore della Champions League con il Chelsea nel 2021 e ora all'Al Ahli. Sono sicuramente in buone mani.

Top 11 acquisti Saudi League: la difesa

La linea a tre davanti a Mendy è composta da Demiral, Laporte e Koulibaly. L'ex difensore dell'Atalanta è passato all'Al Alhi per 20 milioni di euro. L'ex Manchester City ha salutato Guardiola dopo il treble e veste ora la maglia dell'Al Nassr di Cristiano Ronaldo. Gli inglesi hanno incassato 30 milioni di euro. La stessa cifra che percepirà Koulibaly all'Al Hilal. Una retroguardia completa, solida e capace di giocare da dietro, soprattutto con l'ex Napoli e Chelsea. Da menzionare anche Telles e Ibanez, arrivati dal Manchester United (dopo il prestito al Siviglia) e dalla Roma.