Verratti, ciao Europa. È già in Qatar: “Non vedo l’ora”

Marco Verratti a Doha . Nelle prossime ore il centrocampista della Nazionale sosterrà le visite mediche di rito con l' Al Arabi e subito dopo firmerà il contratto faranoico che gli ha proposto il club qatariota. L'arrivo di Verratti ha, ovviamente, attirato l'attenzione dei media locali e il giocatore abruzzese non si è negato a microfoni e taccuini.

Verratti: "Ho tanta voglia di fare bene all'Al Arabi"

Ad Alkass TV Sport Verratti ha spiegato: "Sono molto felice e non vedo l'ora di cominciare questa stagione. Spero che potremo disputare una buona stagione, c'è tanta voglia di fare bene. Non vedo l'ora di scoprire tutto su questa nuova realtà, dallo stadio ai tifosi fino a società, compagni e allenatori". Il Paris Saint Germain è già il passato, un altro top-player del calcio europeo giocherà in Medio Oriente.