Cristiano Ronaldo a segno: l'Al Nassr vince ancora

RIAD (Arabia Saudita) - Sabato della 6ª giornata della Saudi Pro League con l'Al Nassr di Cristiano Ronaldo che conquista il 4° successo consecutivo sconfiggendo a domicilio l'Al-Raed per 3-1. L'ex Juventus è andato a segno nella vittoria delle "Onde Verdi", sua la rete (7ª in campionato) del tris al 79' dopo i gol di Sane (45'+1) e Talisca (49'). Ronaldo aveva anche realizzato il poker al 98' ma il Var lo ha annullato per fuorigioco.