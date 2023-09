Ronaldo in Iran, folla circonda e rincorre il pullman dell'Al Nassr!

Cristiano Ronaldo attira sempre tutte le attenzioni. In un hotel a Teheran centinaia di tifosi hanno fatto irruzione con la speranza di intravedere il fenomeno portoghese dopo il suo arrivo con i suoi compagni di squadra dell' Al Nassr .

Ronaldo, le sfide contro il Persepolis

I tifosi hanno riempito di cori CR7 superando la polizia, riempiendo i corridoi e gli spazi pubblici dell'Espians Palace Hotel. Scene di ordinaria follia per un campione senza tempo. L'Al Nassr è alla sua prima visita in Iran, dove domani affronterà la formazione locale del Persepolis. Il match è valido per la Champions League d'Asia, con la partita di ritorno che si giocherà nella capitale saudita, Riyadh, il 27 novembre.