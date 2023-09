Da Verratti a Draxler, asse Psg-Qatar? L’Uefa si muove, cosa sta succedendo

L'annuncio del trasferimento di Julian Draxler all' Al Ahli ha messo in allarme la Uefa . Il tedesco è il terzo giocatore del PSG a partire per il Qatar quest'estate, portando al club parigino una cifra complessiva di 85 milioni.

Tutto questo in un mercato in cui i francesi avevano bisogno di vendite significative per pareggiare i loro conti ed evitare l'ombra del Fair Play Finanziario. Vista la vicinanza tra Qatar e PSG, la Uefa ha deciso di aprire un'indagine per valutare la regolarità di queste operazioni di mercato. Secondo L'Equipe, la UEFA potrebbe congelare questi trasferimenti in modo che non figurino nei suoi conti, oltre a dover affrontare un'eventuale sanzione.

Draxler come Verratti

Draxler è stato l'ultimo a recarsi nel Paese del Qatar in un'operazione che ha portato 20 milioni nelle casse della squadra parigina. È il terzo giocatore del PSG a farlo dopo Verratti e Diallo in un mercato senza precedenti. L'italiano è partito per 50 milioni, mentre il francese per 15, per un totale di 85 milioni. Il trasferimento del tedesco arriva dopo che la scorsa settimana era circolata la voce che non sarebbe partito per il Qatar per problemi personali: sabato scorso invece Draxler si è sottoposto alle visite mediche a Doha, firmando subito dopo per il suo nuovo club, l'Al Ahli, per due stagioni.