Saudi League, Al Hilal fermato sul pari. Wijnaldum trascina Gerrard

Si ferma a quattro la striscia di vittorie consecutive dell'Al-Hilal. La squadra di Neymar, Koulibaly e Milinkovic-Savic - partiti tutti titolari e rimasti in campo fino al triplice fischio - non è infatti riuscita ad andare oltre l'1-1 nel match valido per la settima giornata della Saudi Pro League contro il Damac, in fondo alla classifica con soli quattro punti. Eppure la gara era iniziata bene per gli ospiti, passati avanti dopo appena 9' con la rete dell'ex Barcellona Malcom. Alla metà della ripresa, però, c'ha pensato il romeno ex Sparta e Slavia Praga Nicolae Stanciu a fissare il risultato sul definitivo 1-1. Mezzo passo falso, dunque, per la formazione di Jorge Jesus.