“Neymar litiga con Jorge Jesus e chiede all’Al-Hilal di farlo fuori!”

Primi problemi e prime polemiche per Neymar da quando è approdato in Saudi League nell' Al Hilal . Il brasiliano ha fatto il suo esordio nella Champions asiatica senza brillare, nel pareggio contro il Navbahor Namangan .

La sua prestazione poco convincente, in cui il brasiliano ha anche fallito un gol clamoroso, non è andata giù a Jorge Jesus, tecnico portoghese alla guida del club che vede nelle sue fila anche Milinkovic-Savic e Koulibaly. A fine gara, negli spogliatoi, l'allenatore dell'Al Hilal avrebbe rimproverato pubblicamente il brasiliano con toni particolarmente accesi in un confronto duro ma giusto tra un tecnico ed un suo giocatore. Rimprovero che non è andato giù a Neymar che, secondo fonti spagnole e portoghesi, avrebbe reagito in maniera inaspettata.

La richiesta di Neymar

Dopo la lite, il brasiliano ex-Psg avrebbe chiesto subito l'intervento della società che potrebbe esonerare presto il tecnico portoghese, mandando subito in fumo il progetto che aveva visto sin dall'inizio Jorge Jesus alla guida tecnica di una squadra a dir poco formidabile in ogni reparto. In caso di esonero, Neymar vorrebbe al suo posto l'ex tecnico della nazionale brasiliana Tite. In Arabia già sottolineano come il tecnico portoghese ex Benfica avrebbe già smesso di seguire il club saudita su Instagram, segnale che il divorzio potrebbe avvenire già nei prossimi giorni.