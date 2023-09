Cristiano Ronaldo immortale: l'ultimo gol in Arabia vale un dato da urlo

Gol e Cristiano Ronaldo , due sinonimi. Il portoghese per tutta la carriera ci ha abituati a ritrovarlo sempre nel tabellino al termine della partita. Da quando era solo un ragazzino a ora, ha segnato in tutti i modi, un regalo per l'algoritmo di YouTube che può proporci migliaia di video: dai gol di testa a quelli da fuori area, in acrobazia, al volo, in velocità, dopo un dribbling o su punizione e rigore. L'attaccante più completo.

Dal suo esordio non ha smesso di ripetersi come una macchina. E anche ora con l'Al Nassr non ha perso il vizio, anzi l'ossessione per la rete. La voglia di vincere e lasciare il segno ovunque fa parte della sua mentalità e alla sua collezione delle Champions League ha aggiunto anche quella araba, il suo titolo numero 34 a 21 anni di distanza dal primo, con lo Sporting. Dopo la rete all'Al Taee è un altro dato ad impressionare.

Ronaldo ancora in doppia cifra

Dal 2005-2006 con il Manchester United ad oggi con l'Al Nassr, Cristiano Ronaldo è andato sempre in doppia cifra. Lo ha fatto per la diciottesima stagione di fila, anche se è abituato a superare costantemente il muro dei venti (o anche di più) e ha ancora tutto il tempo per farlo. In sole sette partite in Saudi League ha già realizzato 10 gol. Il campionato è molto equilibrato e attualmente in testa c'è l'Al Hilal di Milinkovic-Savic e Neymar, che però nell'ultimo match non ha ben figurato e ha sbagliato anche un rigore. La squadra del portoghese è a soli due punti di distanza e non ha intenzione di lasciarsi scappare il titolo.