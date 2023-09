Saudi League, l'Ah Ali di Kessie non ingrana. Tello, che tripletta

L'Al Ahli non va oltre lo 0-0 casalingo contro l'Al-Ettifaq nell'ottavo turno del massimo campionato di Arabia Saudita. La formazione di Jaissle, con Ibanez, Kessie, Mahrez e Firmino in campo dal primo minuto, non è riuscita a trovare i tre punti, rimediando il primo pareggio in campionato dopo la sconfitta nello scorso turno. Ora, l'Al Ahli è sesto in classifica con 16 punti, a -1 proprio dall'Al-Ettifaq (quinto). Vittoria esterna, invece, per il Damac, che espugna 2-0 il campo dell'Al Khaleej grazie alle reti di Charfai e N'Koudou.