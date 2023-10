Neymar e il campo dove giocherà l'Al Hilal: la reazione social è virale

Settimana di Coppe in Europa e non solo, perché anche in Asia si gicoherà la Champions con i tanti campioni arrivati in estate pronti a scendere in campo con le rispettive squadre. Nella giornata di domani, martedì 3 ottobre, toccherà all'Al Hilal dei vari Milinkovic Savic, Koulibaly e Neymar e giocheranno in trasferta contro il Nassaji Mazandaran. L'obiettivo per la squadra di Jorge Jesus è quello di trovare la prima vittoria nella competizione dopo il pareggio all'esordio, ma le difficoltà maggiori, la formazione saudita, le incontrerà per il terreno di gioco. Il motivo? E' stato pubblicato un video dalla federazione araba su Twitter che mostra le condizioni del terreno con un commento particolare proprio dello stesso Neymar.