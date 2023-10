L'Arabia si compra tutto il calcio: cambiate le regole, assalto a gennaio!

L'Arabia Saudita si prepara a un nuovo assalto al calcio europeo a suon di petrodollari. Secondo quanto trapela da fonti vicine alla Saudi League sarebbe allo studio un cambio di regole in corsa per poter dare un altro colpo alla superiorità del tanto difeso 'calcio del popolo' di Ceferin, portando via altri giocatori dopo l'esodo miliardario di quest'estate. Ecco cosa sta per succedere a gennaio, quando le casse dei club europei saranno di nuovo vuote e arriveranno milioni sauditi freschi.