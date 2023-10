Cristiano Ronaldo rischia 100 frustate in Iran: l’assurdo motivo

Problemi per Cristiano Ronaldo . Il fuoriclasse portoghese, durante la trasferta con il suo Al-Nassr a Teheran in cui ha affrontato e battuto il Persepolis nella Champions League asiatica, si è reso protagonista di un episodio che può sembrare normale ma che potrebbe costargli caro. Dopo la partita CR7 ha incontrato Fatemeh , una famosa artista del luogo di 34 anni che risulta disabile in quanto ha l'85% del corpo paralizzato.

Ronaldo, l'artista e l'adulterio

La donna in questione, in grado di dipingere con i piedi, ha realizzato un ritratto di Ronaldo, che ha pensato di ringraziarla e salutarla in maniera affettuosa. Un gesto apparentemente innocuo. Questo comportamento, però, rappresenta un reato per il codice penale iraniano. Infatti, il gesto dell'ex Juventus e Real Madrid tra le altre, può essere interpretato come adulterio effettuato con una persona non sposata. Qualora il calciatore dovesse visitare nuovamente il Paese, rischierebbe dunque di essere punito con ben cento frustate.