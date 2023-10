"Arabia Saudita, il piano da 17 miliardi: Conte e Zidane tra gli obiettivi"

L'Arabia Saudita vuole continuare a espandersi nel panorama del calcio mondiale. Dopo aver ingaggiato diversi campioni nelle ultime finestre di mercato, nelle prossime sessioni proverà a portare in Saudi League allenatori famosi, con l'intenzione di alzare il livello tecnico e tattico del campionato. Lo riporta Relevo. Una mossa fondamentale per proseguire il lavoro di evoluzione del calcio saudita. La strategia sarà la stessa utilizzata per convincere campioni del calibro di Ronaldo, Benzema e Neymar : contratti brevi, poco vincolanti, con ingaggi stellari.

Zidane, Mourinho e Conte tra gli obiettivi

In Arabia Suadita sono già arrivati alcuni tecnici affermati in Europa, come Jorge Jesus, Nuno o Gerrard, ma l'obiettivo è quello di alzare ulteriormente il livello. Per la Nazionale, hanno scelto l'ex ct azzurro Roberto Mancini, mentre per i principali club del campionato saudita, i nomi più caldi sarebbero quelli di Mourinho, Zidane e Conte, al momento tutti senza panchina. L'Arabia vuole portare il suo campionato tra i migliori al mondo prima dei Mondiali del 2034, praticamente assegnati dopo le ultime mosse della FIFA, grazie a un investimento di circa 17 miliardi di euro per lo sviluppo del calcio. Oltre a ingaggiare i migliori giocatori e allenatori, sono in corso anche considerevoli lavori per creare nuove e moderne infrastrutture sportive.