Ibanez, ma che fai? L’autogol contro l’Al Hilal fa il giro del mondo

Dall'Italia all'Arabia Saudita, nei big match Ibanez trova sempre qualche difficoltà. Nel big match tra Al Hilal e Al-Ahli, si è resto protagonista di un incredibile autogol che ha sancito il definitivo 3-1 per gli avversari. Un vero e proprio pasticcio in condivisione con Mendy, l'ex portiere del Chelsea. Il difensore brasiliano non ha tenuto conto della posizione del "numero uno", colpevole di una mancata comunicazione, e ha appoggiato la palla nella propria porta con un colpo di testa, dopo un lancio avversario innocuo. Il video ha fatto subito il giro del web. Una partita da dimenticare per l'ex Roma, che Mourinho continua a rimpiangere, nonostante i numerosi errori.