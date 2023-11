Ronaldo chiede di cambiare l'arbitro: l'Arabia e i deliri in Saudi League

È successo di tutto nel match di King Cup of Champions, ufficialmente Coppa del Custode delle due Sacre Moschee, seconda competizione calcistica dell'Arabia Saudita, fra l'Al Nassr di Cristiano Ronaldo e l'Al Ettifaq di Wijnaldum . Con un espulso per parte e la rete di Sadio Mané durante i tempi supplementari che ha qualificato la squadra della capitale Riad, è stato il fuoriclasse portoghese ex Juventus a far scoppiare una polemica che sta tuttora tenendo banco sui social network.

Il gesto di Cristiano Ronaldo

Tutto ha inizio in chiusura di primo tempo, quando una posizione di fuorigioco attivo di Cristiano Ronaldo porta all'annullamento del gol segnato da Talisca. Il cinque volte Pallone d'Oro sorride ironicamente, quindi mima l'inequivocabile gesto della sostituzione. Non per se stesso o per un compagno, però, bensì per l'arbitro. Molti tifosi di squadre avversarie dell'Al Nassr sono esplosi sui social commentando con frasi come "È il totale padrone del campionato", "Fa come gli pare" o "È incommentabile", scatenando al contempo la reazione dei suoi sostenitori, che hanno subissato di "GOAT" i post in questione. Talisca, nel frattempo, è stato espulso pochi giri di lancetta più tardi, con la parità numerica che è stata ristabilita all'89', quando il direttore di gara ha allontanato dal campo anche Al Hazzazi. CR7, che era stato ammonito dopo appena 12', non incide nell'extra-time ma, a 13' dai calci di rigore, ci ha pensato Sadio Mané a qualificare il club della capitale saudita ai quarti di finale della competizione.