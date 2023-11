"Ronaldo non è in condizione": scoppia la polemica in conferenza

L' Al Nassr è pronto a giocare in Champions League asiatica in trasferta contro l' Al Duhail . All'andata, a Riad , ha vinto 4-3 con doppietta di Cristiano Ronaldo che, però, non ci sarà al Khalifa International Stadium: non è stato convocato per il match in Qatar . Via alle polemiche e il tecnico Luis Castro nella conferenza di vigilia non ha usato giri di parole per spiegare i motivi alla base della sua scelta.

Al Nassr, Castro: "Ronaldo ha bisogno di riposare"

C'è chi sostiene che Ronaldo sia stato risparmiato dato che il passaggio del turno è stato ormai ipotecato nel proprio giorne dall'Al Nassr, ma il tecnico Castro ha replicato duramente davanti a microfoni e taccuini rispetto a questa ricostruzione: "Rispetto tutti i media, ma anche loro devono rispettare me. Cristiano non è in condizioni per giocare. Non sto dicendo che è una mia decisione, le condizioni del giocatore gli impediscono di partecipare alla partita. Ha giocato 48 ore fa e in precedenza aveva giocato un'altra partita di Coppa con i supplementari inclusi. Pertanto non era in grado di giocare di nuovo due giorni dopo. Non è la prima partita che Cristiano non gioca. Dopo una serie di partite giocate di fila ha bisogno di recuperare. Capisco che alla gente piace vedere giocare Ronaldo, ma l'Al Nassr non è solo Cristiano. Abbiamo giocatori come Mané o Brozovic".