Saudi League: tripletta show di Benzema, l'Al Hilal vola senza Milinkovic

RIAD (Arabia Saudita) - Non si ferma più l'Al-Hilal che privo di Milinkovic-Savic (votato migliore del campionato a ottobre) conquista la sesta vittoria consecutiva In Saudi League. Nel venerdì della 13ª giornata le "Onde Blu" sconfiggono per 2-0 l'Al-Taawon (4° in campionato) e rafforzano il primato in classifica salendo a quota 35 punti (+7 sull'Al Nassr impegnato domani). Come sempre protagonista dell'Al-Hilal il bomber serbo Aleksandar Mitrovic: sua la rete che decide la partita all'81' (10° gol i stagione) per l'1-0 con raddoppio firmato da Kanno al 99' su assist del serbo.