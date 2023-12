Ronaldo di ordinaria follia: la reazione all'arbitro e ai cori per Messi

Lo scontro al vertice della Saudi Pro League tra Al-Hilal e Al Nassr termina 3-0 per i padroni di casa. A segno con un colpo di testa l'ex laziale Milinkovic-Savic e poi il solito Mitrovic sigla un doppietta che sancisce il punteggio finale. La squadra di Cristiano Ronaldo esce così sconfitta dal primo round per il titolo e vede allontanarsi la vetta, ora a 7 punti. CR7 senza dubbio non l'ha presa bene, è la sua mentalità da vincente che glielo impone, e durante il match ne ha avuto un po' per tutti : da un clamoroso gesto nei confronti dell'arbitro alle continue discussioni con gli avversari, fino ad arrivare alla reazione polemica verso i tifosi di casa, ai quali ha rivolto un gesto totalmente inaspettato mentre lasciava il King Fahd International Stadium di Riyadh .

Ronaldo, le reazioni verso arbitro e tifosi

Il risultato finale dello scontro d'alta classifica della Saudi Pro League è una mazzata per la squadra di Ronaldo. La posta in palio era altissima, con la vetta che - come poi verificatosi - rischiava di allontanarsi sensibilmente. Ecco perchè il nervosismo era a fior di pelle, come testimoniato da alcuni atteggiamenti di Cristiano. Prima, per un fallo subìto e non fischiato, CR7 reagisce mimando il gesto dei soldi, insinuando che il direttore di gara (il colombiano Wilmar Roldan) fosse stato pagato dalla squadra avversaria. L'accusa è avvenuta, tra l'altro, dopo un gol annullato al portoghese per un fuorigioco millimetrico, quando il punteggio era fermo sull'1-0. Una decisione che ha inevitabilmente lasciato perplesso il numero 7 e anche il suo allenatore Luis Castro, a tal punto da mostrare all'arbitro il telefono con un'inquadratura che mostrava la regolarità della rete. Poi, al triplice fischio, Ronaldo lascia il terreno di gioco rispondendo a modo suo ai tifosi di casa, che intonavano il coro "Messi, Messi, Messi" a schernire il portoghese. Ma la reazione di CR7 non si lascia attendere e, dirigendosi verso il tunnel degli spogliatoi, decide di mandare baci verso le tribune, conditi da un sorriso amaro.