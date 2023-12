Kessie su rigore regala i tre punti all'Al Ahli. Vince anche l'Al-Hilal nel finale

La capolista Al-Hilal batte per 2-0 in trasferta l'Al Feiha e continua a dominare la Saudi League volando in classifica a +10 sull'Al Nassr di Cristiano Ronaldo, impegnato domani sul campo dell'Al-Tawoon. La squadra di Jorge Jesus ha la meglio grazie alle reti di Al Bulayhi (curiosa la sua esultanza) e di Mitrovic su rigore, arrivate entrambe nel finale di gara. Spettacolo nello scontro salvezza tra Al-Raed e Abha con i padroni di casa che si sono imposti per 4-3: nel primo tempo la doppietta di Al Ahli porta in vantaggio gli ospiti, recuperati nella ripresa dalle reti di Fouzair, El Berkaoui e Gonzalez. L'Al-Raed sale così a quota 19 punti, uscendo dalla zona retrocessione. In serata vince anche l'Al Ahli che solo nel finale sblocca la gara contro l'Al Khaleej: decide l'ex rossonero Kessiè dal dischetto al 99° minuto. In classifica, la squadra di Jaissle sale a quota 40 punti al terzo posto in solitaria.