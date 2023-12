Cristiano Ronaldo e Brozovic in gol: l'Al Nassr vince in rimonta

Quarto successo consecutivo per l'Al Nassr che, dopo aver battuto 5-2 l'Al Ittihad di Karim Benzema, supera 4-1 in rimonta l'Al Taawon. I padroni di casa passano avanti al 13' con El Mahdioui che ribadisce in rete dopo l'errore dal dischetto. Gli ospiti reagiscono subito e nel giro di nove minuti, tra il 26' e il 35' la ribaltano con l'ex Inter Brozovic e l'ex Manchester City Laporta. In apertura di ripresa ci pensa l'ex Porto Otavio a siglare il 3-1 mentre nel finale il solito Cristiano Ronaldo firma il poker.