Marcelo jr incontra Neymar: lacrime e abbracci con il suo idolo

Le emozioni dei bambini sono la vera essenza del calcio. Vedono nei loro idoli un sogno da seguire e per il figlio di Marcelo non ci sono dubbi: il suo amore è tutto per Neymar . Fa strano a dirsi, visto che il terzino brasiliano ha dovuto marcarlo più volte nei Clasico tra il Real Madrid e il Barcellona. Ma la Nazionale li ha sempre uniti. La sua avventura con l'Al-Hilal non è iniziata nel migliore dei modi e ora è in fase stop dopo il grave infortunio subito contro l'Uruguay (rottura del legamento crociato anteriore e del menisco), che gli costerà anche la Copa America . A strappargli un sorriso ci ha pensato baby Marcelo.

Marcelo jr e l'incontro con Neymar

Alla visione di Neymar il figlio di Marcelo è scoppiato in lacrime. Tanta emozione, maglia dell'Al Hilal del suo idolo sulle spalle e un forte abbraccio, per cercare di risollevare il morale anche al calciatore, in quel momento sul lettino (per la riabilitazione?). Una reazione spontanea e sincera, che per un momento ha messo in secondo piano i soldi sauditi a favore dei sentimenti.