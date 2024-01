AAArabia Saudita, cercasi calciatore: l'annuncio da 4mila euro al mese

Il calcio in Arabia Saudita ha iniziato a fare gola a molti calciatori che, chi al termine della carriera e chi in piena attività, hanno deciso di abbandonare l'Europa e giocare nella Saudi Pro League . Un calcio, quello arabo, che ha iniziato ad attirare anche grandi campioni grazie alle cifre astronomiche proposte, e che ha aumentato sempre di più il livello di competitività . Eppure in queste ore anche le categorie minori del campionato arabo potrebbero attirare l'attenzione in Europa.

Arabia, l'annuncio di lavoro per calciatori

A destare scalpore è stato un annuncio di lavoro, che inizia così: "Si cercano giocatori della terza divisione dell'Arabia Saudita. Stipendio: tra i 3.000 e i 4.000 euro più casa". Segno che l'intenzione sia quella di rifondare il calcio fin dalle basi, per far sviluppare sempre di più il movimento, non solo attirando calciatori sul crepuscolo della propria carriera. Con una spesa di denaro, ovviamente, non indifferente. E così Marca ha deciso di intervistare Valentin Botellas Nicolas, Ceo di FutbolJobs, piattaforma nata nel 2013 in Spagna con la funzione proprio di divulgare annunci di lavoro ai calciatori, che ha pubblicato l'annuncio in questione.