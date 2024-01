Benzema fuori squadra: non si è presentato al raduno dell'Al Ittihad

JEDDAH (Arabia Saudita) - Cresce la tensione tra Karim Benzema e l'Al Ittihad, il giocatore francese non si è presentato alla ripresa della stagione della squadra. Su decisione dell'allenatore, l’argentino Marcelo Gallardo, Benzema non parteciperà alla preparazione che la squadra farà da domani a Dubai. I giocatori delle "Tigri" dovevano farsi trovare venerdì 12 al raduno ma Benzema non si è presentato. Il comportamento dell'attaccante sta irritando il club saudita che non aveva gradito il fatto che l'ex Real Madrid fosse scomparso (cancellandosi anche dai social) settimane fa senza dare notizie per poi essere scovato proprio nella capitale spagnola, in quell'occasione l'Al Ittihad glissò con un comunicato ufficiale per stemperare il clima: "Karim Benzema è andato a Madrid per motivi personali, ha chiesto tre giorni di permesso che il club gli ha concesso".