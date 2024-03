Champions League asiatica: l’Al Nassr di Ronaldo ko contro l’Al Ain

Non è bastato il ritorno di Cristiano Ronaldo dalla squalifica all'Al-Nassr per evitare una sconfitta per 1-0 contro l'Al-Ain nell'andata dei quarti di finale della Champions League asiatica. Un gol nel primo tempo dell'attaccante marocchino Soufiane Rahimi è bastato gli ex campioni dell'Al-Ain per vincere la gara.