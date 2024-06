Cristiano Ronaldo distrutto, dal campo alla panchina: lacrime a valanga

Sconfitta e lacrime per Cristiano Ronaldo, che termina la stagione con l'Al-Nassrsenza alzare al cielo nemmeno una coppa. Il fuoriclasse portoghese, nonostante i numeri strabilianti della sua annata (45 presenze totali con 44 gol segnati e 13 assist forniti) non riesce a trionfare in nessuna competizione: dopo la sconfitta in campionato, arriva anche quella in Kings Cup.

Cristiano Ronaldo, sconfitta e lacrime L'avversario che ha distrutto i sogni di CR7, nella Saudi League così come Supercoppa asiatica (con il gesto sconsiderato del portoghese) e ora in coppa, è sempre l'Al-Hilal. Nelle scorse ore la compagine di Koulibaly e quella di Ronaldo si sono affrontate nella finalissima della Kings Cup: una partita terminata per 1-1 nei tempi regolamentari (vantaggio di Mitrovic per l'Al-Hilal, pareggio dell'Al-Nassr all'88' con Yahya), senza nessun gol ai supplementari e giunta così ai rigori.

Nella sfida dal dischetto Cristiano segna il suo penalty, ma non basta: l'Al Hilal vince 6-5, e così il portoghese... scoppia in lacrime. Un pianto quasi disperato quello di CR7, che in campo prima e in panchina poi non trattiene il suo dispiacere per aver terminato la stagione senza neppure un trofeo vinto, nonostante, dal punto di vista personale, sia stata l'ennesima annata ricca di gol. Cristiano Ronaldo proverà a rifarsi col suo Portogallo, provando a vincere il secondo Europeo della carriera.

