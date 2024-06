Follia Arabia: l’accordo che sconvolge il mondo del calcio. E Allegri…

Non c'è ancora nulla di ufficiale, ma dalla Spagna rimbalza con forza la notizia di una possibile separazione tra Marcelo Gallardo e l' Al Ittihad . Una questione che, secondo Marca, dovrebbe arrivare a giorni se non addirittura ad ore. Il club saudita, in cui milita anche Karim Benzema oltre a Kantè, Fabinho e altre vecchie conoscenze del calcio europeo, starebbe preparando un accordo che sarebbe storico nella storia del calcio mondiale per separarsi dal tecnico, con la situazione che potrebbe interessare anche... Massimiliano Allegri .

Circa 30 milioni di dollari: questa la cifra che sarebbe in ballo per risolvere il contratto del tecnico, che ha durata fino al 30 giugno 2025. Un conto parecchio salato per l'Al Ittihad per separarsi non solo da Gallardo ma anche dai sette membri che compongono il suo staff. Per il post Gallardo sulla panchina dell'Al Ittihad si era parlato, nell'ultimo periodo, anche di Allegri. Nulla di concreto fino ad oggi, ma chissà che la situazione non possa cambiare dopo l'ufficialità della separazione e l'accordo sulla sostanziosa buonuscita.